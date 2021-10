Asylsuchende : Schon mehr als 4200 Belarus-Migranten im Oktober

Berlin/Warschau/Rom Teilweise kommen pro Tag Hunderte Menschen über Belarus und Polen nach Deutschland. Die Grenzregion soll deshalb mehr Unterstützung bekommen. Polen will unterdessen mehr Militär einsetzen.

Die über Belarus ankommenden Flüchtlinge sollen in Deutschland schneller verteilt werden, um die Grenzregion zu entlasten. Dieses Vorhaben soll voraussichtlich in der ersten Novemberwoche starten.

Die Menschen stammen aus Krisengebieten wie Syrien und dem Irak. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte als Reaktion auf westliche Sanktionen erklärt, er werde Migranten nicht mehr aufhalten. Die EU wirft ihm vor, die Menschen organisiert einzuschleusen. Aus diesem Grund will Polen die Grenze zum Nachbarland Belarus besser schützen. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak kündigte via Twitter an, dort weitere 2500 Soldaten an der einzusetzen - insgesamt wären das dann 10.000.