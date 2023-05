Europa-Gipfel eröffnet Scholz wirbt für Brücken zum „anderen Russland“

Wer in Europa die Metropole sucht, die am weitesten vom Krieg Russlands gegen die Ukraine entfernt ist, der stößt auf Islands Hauptstadt Reykjavik. Genau hier erklingen am Dienstag Abend bei der Eröffnung des Gipfeltreffens des Europarates die Klänge aus Beethovens neunter Symphonie, der Europahymne mit der programmatischen Aussage: „Alle Menschen werden Brüder.“ Auch das ist so weit weg vom Überfall Russlands auf die Ukraine, die den Russen über viele Jahrzehnte als Brudervolk galt. Aber auch Bundeskanzler Olaf Scholz greift an diesem Ort zu aktuell schwer nachzuvollziehenden Visionen.