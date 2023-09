Generaldebatte im Bundestag Scholz will mit „Deutschland-Pakt“ Tempo machen

In den vergangenen Wochen war es in der Koalition von SPD, Grünen und FDP zu massivem Streit vor allem über das Heizungsgesetz und die Kindergrundsicherung gekommen. Mehr als zwei Drittel der Deutschen zeigen sich in Umfragen inzwischen unzufrieden mit der Arbeit der Ampel-Regierung. Schon bei der Kabinettsklausur in Meseberg in der vergangenen Woche hatte die Regierung versucht, das Ruder herumzureißen, indem sie einen 10-Punkte-Plan für die Wirtschaft vorlegte.