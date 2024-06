Regierungserklärung Scholz will Abschiebung Schwerstkrimineller

Damit reagiert Scholz auf Beiträge in den sozialen Medien, in denen die Messerattacke von Mannheim gefeiert wurde. Faeser kündigte an, dazu in Kürze einen Gesetzentwurf vorzulegen. „Was der Bundeskanzler heute gesagt hat, setzen wir schnell um“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.