Haushaltsdebatte im Bundestag : Scholz: Werden aus dieser Krise herauswachsen

Berlin Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz verteidigt seinen Etat mit erneut hohen Schulden für das kommende Jahr.

Das werde aber nur funktionieren, wenn in die richtigen Zukunftsfelder investiert werde, etwa in eine CO2-neutrale Wirtschaft sowie technologischen und digitalen Fortschritt, sagte der Vizekanzler in der Haushaltsdebatte im Bundestag. „Wir können und müssen auf alle Fälle darauf setzen, dass unsere Wirtschaft in Deutschland wächst.“