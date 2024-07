Wahlkampf in Sachsen Scholz verspricht stabiles Rentenniveau für Jahrzehnte

Der Kanzler ging auch auf den Wahlkampf in Sachsen ein. „Eine gute Regierung in Sachsen gibt es nur mit einer Koalitionsregierung. Und eine gute Regierung in Sachsen gibt es nur mit einer starken sozialdemokratischen Partei im nächsten Landtag.“ In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In Wahlumfragen hat das derzeitige Bündnis aus CDU, Grünen und SPD keine Mehrheit mehr. Grüne und SPD müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.