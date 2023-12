SPD-Parteitag Scholz sichert Ukraine weitere Hilfe trotz Haushaltskrise zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Geschlossenheit seiner Partei auch unter öffentlichem Druck beschworen. Manche hätten damit gerechnet, dass es auf dem SPD-Parteitag an diesem Wochenende in Berlin mit dem Zusammenhalt vorbei sei. Doch das werde nicht passieren, machte Scholz am Samstag in seiner Parteitagsrede klar. „Diese sozialdemokratische Partei wird auch die nächsten Jahre gemeinsam zusammen arbeiten“, betonte er. Niemand habe damit gerechnet, dass die SPD das so lange durchhalte.