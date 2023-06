Bundeskanzler Scholz in Rom Scholz und Meloni werben für gemeinsames EU-Abkommen zur Migration

Der Anflug auf die italienische Hauptstadt gestaltet sich schwierig. Es gibt kleinere Turbulenzen, die Kanzlermaschine nährt sich der Landebahn des Flughafens in Rom. Doch dann eine Böe und die Maschine mit Olaf Scholz und seiner Delegation an Bord muss in letzter Sekunde durchstarten. Nach einem Bogen um den Flughafen klappt es im zweiten Anlauf, die verloren gegangen Zeit muss dann mit der Autokolonne wieder rein geholt werden. Es geht durch die vielbefahrenen Straßen Roms, ein größerer Unfall wird geradeso vermieden.