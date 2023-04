Scholz in Portugal Scholz wirbt in Portugal um weitere Ukraine-Unterstützung

Portugal hatte sich als eines der ersten Länder der europäischen „Kampfpanzer-Koalition“ im Februar bereit erklärt, der Ukraine drei Leopard-Panzer zur Verfügung zu stellen. Aus Deutschland trafen die ersten Leopard-2-Kampfpanzer aus Bundeswehr-Beständen Ende März in der Ukraine ein. Die beiden Länder fühlen sich als Vorreiter in dieser Frage, denn andere Partner verhalten sich auffallend zurückhaltend in der Frage der Panzerlieferung.