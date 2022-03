Katastrophen : Scholz im Flutgebiet - „Es wird jetzt langsam“

Bad Münstereifel Das Juli-Hochwasser verwüstete Teile von NRW und Rheinland-Pfalz. Jetzt machte sich Bundeskanzler Olaf Scholz ein Bild vom Wiederaufbau. Der schreitet voran.

Ein Dreivierteljahr nach der verheerenden Juli-Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstag vor Ort über den Stand des Wiederaufbaus informiert. Erste Station: Bad Münstereifel, südwestlich von Bonn.

Dann geht es runter zur Erft, die jetzt beschaulich dahinplätschert. Überall stehen Bagger und Lastwagen, alles sieht sehr nach Arbeit aus. Die meisten Outlet-Geschäfte - für die Bad Münstereifel bekannt ist - haben noch geschlossen. In manchen wird schon verputzt, in anderen stehen noch Luftentfeuchter. „Zu der Zeit, als Merkel hier war, herrschte noch eine andere Situation“, berichtet Sarah (22). „Inzwischen sieht man die Leute wieder lächeln.“

Ministerpräsident Wüst spricht in dem Zusammenhang von einer „fröhlichen Anpackermentalität“. Immer noch könne man erahnen, welche Schäden das Hochwasser angerichtet habe. Aber: „Es ist absolut beeindruckend, mit welcher mentalen Stärke die Menschen hier bei der Sache sind. Das nötigt hohen Respekt ab. Auch die Landeshilfen gehen immer zügiger voran.“ Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer waren in Deutschland mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon im rheinland-pfälzischen Landkreis Ahrweiler.

Sofort erkannt

Scholz stellt sich auf eine notdürftig gesicherte Brücke, noch ohne Geländer. Außerdem schaut er bei einer Kunstgalerie herein und im Restaurant „En de Höll“ (In der Hölle). Die niederländische Touristin Anita aus Utrecht staunt, als sie plötzlich vor ihm steht. Ja, sie habe ihn sofort erkannt, sagt sie. „Hey, das ist Scholz“.

Ein Schüler auf dem Weg nach Hause meint: „Das ist doch nur Promo!“ Ein anderer ruft seinen Kumpels zu: „Wir haben ihn gesehen, live und in Farbe. Moritz hat ein Autogramm von ihm!“ Doch Moritz stellt klar: „Das nicht, aber ich hab ein Video.“ Der Unterricht ist für sie ausgefallen, Politik zum Anfassen sei wichtiger, hieß es. Julian Seliger (15) vom St. Michael-Gymnasium meint: „Ist doch ganz gut, dass er sich anguckt, was hier abgeht. Dass das noch aktuell für ihn ist.“ Mit einigen Schülerinnen und Schülern, die sich bei den Aufräumarbeiten besonders engagiert haben, führt Scholz auch ein Gespräch - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dann fährt er weiter ins Ahrtal.

Gerda Zwingmann (82) hat ihr ganzes Leben in Bad Münstereifel verbracht. Sie bewohnt in der Altstadt ein denkmalgeschütztes Haus aus dem 15. Jahrhundert. „Das Wasser stand bei uns 1,80 Meter hoch“, erzählt sie. Als es wieder abzog, bot sich ein Bild der Zerstörung: „Kein Boden mehr drin, Löcher in den Wänden, keine Elektronik mehr.“ Es habe einige Zeit gedauert, bis etwas geschehen sei. Inzwischen ist sie aber sicher: „Es wird jetzt langsam.“ Zwar sei es eine Sieben-Monats-Aktion gewesen, an die Hilfsgelder zu kommen, aber mittlerweile habe es geklappt.