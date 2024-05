Bundestagswahl Scholz hätte gern Merz als Unions-Kanzlerkandidat

Merz war am vergangenen Montag von der CDU als Parteichef im Amt bestätigt worden. Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union soll erst nach den Wahlen in drei ostdeutschen Ländern im September fallen. Neben Merz werden CSU-Chef Markus Söder und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Union nachgesagt. Nach Überzeugung von SPD-Chef Lars Klingbeil wird Scholz die Sozialdemokraten auch im nächsten Jahr in den Bundestagswahlkampf führen.