Bundeskanzler Scholz fordert von seiner Koalition weniger „Pulverdampf“

„Es ist so, dass die Regierung an der Mehrheit im Parlament hat. Wir haben gerade Gesetze beschlossen in dieser Woche im Deutschen Bundestag und wir haben einen Auftrag zu erfüllen und unsere Arbeit zu machen. Das tun wir“, sagte Scholz, der vor der Abreise vom G7-Gipfel in italienischen Bari befragt wurde.