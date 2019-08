Partnerin gesucht : Scholz erklärt sich für SPD-Vorsitz bereit

Berlin Zwei Wochen vor dem Ende der Bewerbungsfrist nimmt das Rennen um den SPD-Vorsitz Fahrt auf. Finanzminister Olaf Scholz ist zu einer Bewerbung bereit, nachdem er bisher nicht an die Spitze seiner Partei gewählt werden wollte.

Scholz bot am Montag in einer Telefonschalte mit den Interimsvorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel seine Kandidatur an, wie es am Freitag in Parteikreisen hieß. Das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ hatte zuerst darüber berichtet. „Ich bin bereit anzutreten, wenn ihr das wollt“, sagte Scholz demnach.