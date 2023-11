Regierungserklärung Scholz' Beruhigungsrede zum Haushalt

Am Kurs der Modernisierung Deutschlands will Scholz trotzdem festhalten. Es wäre ein „schwerer, ein unverzeihlicher Fehler“, dies nun zu vernachlässigen, denn so würden gute Arbeitsplätze, starke Wirtschaft und damit das Fundament des künftigen Wohlstands geschaffen. Die großen Modernisierungsvorhaben für Deutschland seien nicht hinfällig geworden. Er wolle, dass Deutschland bei Zukunftstechnologien ganz vorne dabei sei. „Denn es geht für uns alle um viel. Es geht um sichere Arbeitsplätze. Es geht um eine wettbewerbsfähige Wirtschaft. Es geht um ein gutes Leben für kommende Generationen. Und es geht um unsere Fähigkeit, auch künftige Krisen sicher zu bewältigen.“ Mit diesen Prämissen werde nun über den Haushalt für das kommende Jahr beraten.