Affäre spitzt sich zu : Schlagabtausch im Bundestag um Spahns Schutzmasken

Berlin In der Bundestagsdebatte spitzte sich die Debatte um Jens Spahns Schutzmaskenaffäre weiter zu. Doch wer „flunkert“ jetzt eigentlich?

Jens Spahns Atem beschleunigt sich, als im Bundestag der Debattenpunkt „Presseberichte über vermeintlich minderwertige Masken“ aufgerufen wird. Nur ein weiterer Minister hat in der zweiten Reihe der Regierungsbank Platz genommen: Hubertus Heil. Sie könnten auch in den Ring steigen, denn sie sind die eigentlichen Kontrahenten in dieser Auseinandersetzung. Spahn hat wiederholt beteuert, alle Masken hätten den Qualitätsanforderungen entsprochen. Heil hat wiederholt bekräftigt, eine Absenkung der Qualitätsstandards verhindert zu haben.

„Wer schon in der Regierung von der Opposition träumt, darf sich nicht wundern, wenn er nach der Wahl auch als Opposition aufwacht“, meint Unions-Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer an die Adresse des bald ehemaligen Koalitionspartners. Er nimmt Spahn als „sehr erfolgreichen“ Gesundheitsminister in Schutz und stellt die Angelegenheit so dar, als habe es am Anfang nur einen „angeblichen“ Skandal gegeben, der in der SPD-Zentrale zum „echten“ Skandal geworden sei. Währenddessen raunen sich auch Spahn und Heil etwas zu. Die über den Masken sichtbaren Teile ihrer Gesichter lassen deutlich werden, dass sie sich weiterhin uneins sind. Dann hören sie weiter zu, wie sich die AfD auf Spahn einschießt. Eingangs hat ihr Abgeordneter Stefan Keuter von „Maskenbeschaffung in Wildwest-Manier“ gesprochen, nun spricht Stephan Brandner von Geschäften in Spahns politischen und privaten Umfeld.