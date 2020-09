Vor Vernehmung im U-Ausschuss : Scheuer verteidigt Vorgehen bei der Pkw-Maut

Berlin In zwei Wochen sagt Verkehrsminister Scheuer erstmals vor dem Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut aus. Der CSU-Politiker zeigt sich zuversichtlich.

Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic kritisierte: „Dass Minister Scheuer die Vorgänge bei der Maut als „regelkonformes Verfahren“ bezeichnet ist blanker Hohn und an Chuzpe nicht zu überbieten. Kein anderes politisches Großprojekt der vergangenen Jahre ist so krachend mit so hohen Kosten gescheitert wie seine Pkw-Maut.“ Dazu kämen zahlreiche belegbare Verstöße gegen das Vergabe- und das Haushaltsrecht. „Wenn Scheuer trotz dieser Tatsachen keine Fehler bei sich erkennen kann, dann verlangt das schon eine ganz besondere mentale Gymnastik. Am 1. Oktober wird er unangenehme Fragen vor dem Untersuchungsausschuss beantworten müssen.“