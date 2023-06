Migration Scharfe Töne vor Innenministertreffen zur Asylpolitik

Die FDP-Migrationspolitikerin Ann-Veruschka Jurisch warb am Tag vor der entscheidenden Sitzung für die Reform. „So sehr es ein Recht auf Asyl und rechtsstaatliche Verfahren gibt und geschützt werden muss, so wenig gibt es ein uneingeschränktes Recht auf Einreise und Aufnahme in der EU und in Deutschland“, sagte die Bundestagsabgeordnete am Mittwoch. „Die Bundesregierung trägt die Vorschläge zur massiven Verschärfung des EU-Asylrechts mit, obwohl sie diametral dem Koalitionsvertrag widersprechen“, kritisierte die Abgeordnete Clara Bünger (Linke).