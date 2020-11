Bund-Länder-Beratungen : Schärfere Corona-Regeln geplant - Lockerungen an Weihnachten

Schärfere Corona-Regeln geplant - Lockerungen an Weihnachten

Angesichts weiterhin hoher Corona-Infektionszahlen kommen wohl strengere Regeln in Deutschland. Foto: Bernd Thissen/dpa

Berlin Erst die Zügel anziehen, um sie dann über Weihnachten wieder etwas lockern zu können - das ist absehbar der Corona-Kurs von Bund und Ländern für die kommenden Wochen. Vor den neuen Beratungen gibt es aber auch unterschiedliche Auffassungen.

Deutschland stehen in der Corona-Pandemie weitere Wochen Teil-Lockdown bevor - allerdings mit Lockerungen über Weihnachten.

Davor werden Kontaktbeschränkungen und andere Maßnahmen aber sogar nochmals verschärft, um das Infektionsrisiko während der Feiertage so weit wie möglich zu senken. Das zeichnet sich vor den heutigen Beratungen von Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Pandemie ab. Dazu schalten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Video-Konferenz zusammen.