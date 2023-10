Pläne von Sahra Wagenknecht Was Wagenknechts mutmaßliche Partei-Neugründung bedeutet

Doch nicht nur im linken politischen Spektrum ist man nun alarmiert oder elektrisiert – sondern auch am rechten Rand. Denn immer wieder hat Wagenknecht mit ihren Thesen und Äußerungen bei Kundgebungen unter Beweis gestellt, dass sie auch AfD-Anhänger für sich begeistern kann. Und so muss die AfD zittern, ob Wagenknecht den aktuellen Umfrage-Höhenflug der in Teilen rechtsextremen Partei stoppen könnte. Das wiederum hoffen die demokratischen Parteien der Mitte: Dass sich die derzeit vor allem bei der AfD tummelnden Protestwähler auf mehrere Parteien verteilen und so den Randparteien kein wachsender Einfluss zukommt. Doch sollten Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grüne und Liberale vor allem darauf setzen und ihre eigenen Hausaufgaben vernachlässigen, könnten sie bei den nächsten Wahlen erneut böse Überraschungen erleben.