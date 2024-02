Interview Michael Kretschmer „Das erinnert mittlerweile an die DDR“

Kretschmer Wir brauchen mehr Freiheiten und weniger Belastungen für die Unternehmen. Außerdem ist es bei uns zu leicht, ohne Arbeit staatliche Leistungen zu bekommen. Also muss man das ändern. Wenn wir sagen, Deutschland ist ein Zuwanderungsland, dann sind es beispielsweise die Ukrainer, die am leichtesten in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Aber es arbeiten nur 20 Prozent, weil sie nicht arbeiten müssen. Und dann rennt der Arbeitsminister den Leuten mit einem Job-Turbo hinterher. So wird das nichts.