Sabotageverdacht Sabotage-Verdacht auf Militärflugplatz: Abnorme Wasserwerte

Die Sabotage-Ermittlungen in der Luftwaffenkaserne in Köln-Wahn sind nach Angaben der Bundeswehr durch Warnhinweise zu einer veränderten Qualität des Leitungswassers ausgelöst worden. In der Folge sei auch ein Loch im Zaun als Zeichen eines Einbruchs festgestellt worden, sagte ein Bundeswehrsprecher vor dem Militärgelände. Berichte, wonach es Krankheitsfälle gegeben habe, könne er nicht bestätigen. Er sprach aber von abnormen Wasserwerten.