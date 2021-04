Initiative des Wirtschaftsministeriums : Ein neues Zuhause für Gründer aus dem Saarland

Das HDI-Hochhaus am Saarbrücker Neumarkt nahe der Wilhelm-Heinrich-Brücke soll zu einer Spitzenadresse für Gründer werden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im HDI-Gebäude am Saarbrücker Neumarkt fördert das Land Projekte mit einer Million Euro und moderner Ausstattung.

Ein neuer Platz für kreative Köpfe, Tüftler, Denker und Macher soll mitten in der Landeshauptstadt entstehen. Die Landesregierung hat dazu ein Modellprojekt ins Leben gerufen, mit dem insbesondere die Chancen und Ideen von Gründern gefördert werden sollen. Zentraler Ort zur Umsetzung solcher neuen Projekte ist das HDI-Gebäude am Saarbrücker Neumarkt unweit der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Die offizielle Eröffnung des Projektes startet im Juli.

Es trägt den Namen „co:hub66 – vernetzen, machen, gründen“. Nach Ansicht von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) besteht ein besonderer Reiz darin, unterschiedlichste Branchen innerhalb der Gründerszene zusammenzuführen und enger miteinander zu vernetzen. So könnten zugleich effektivere Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden sowie gemeinsame neue Projekte entstehen. Das Modellprojekt eröffne den Teilnehmern zugleich auch mehr Möglichkeiten, mit ihren Ideen auch auf nationalen und internationalen Märkten präsent zu sein. Das Land steuert in den kommenden zwei Jahren insgesamt eine Million Euro bei. Dadurch werde die vorhandene Infrastuktur sowohl für Gründer als auch in der Start-Up-Szene erheblich erweitert, prognostiziert Rehlinger.