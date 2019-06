Bundesverwaltungsgericht : Saar-Politik kritisiert Urteil zu Küken-Tötung

Leipzig/Saarbrücken Zuchtbetriebe dürfen männliche Küken vorerst weiter töten. SPD und CDU im Land reagieren empört.

Die Saar-Politik hat das Urteil zur weiteren Massentötung von Küken in der Geflügelwirtschaft scharf kritisiert. Wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig am Donnerstag entschied, bleibt die umstrittene Tötung von jährlich rund 45 Millionen männlichen Küken, die in der Fleisch- und Eierproduktion nicht gebraucht werden, vorerst erlaubt. Zwar seien wirtschaftliche Interessen kein „vernünftiger Grund“ für das Töten der Tiere, hieß es. Die Praxis soll aber erst gestoppt werden, wenn Betrieben praxisreife Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Brutei zur Verfügung stehen.