Interview Tobias Hans : „Kramp-Karrenbauer wird Boden gutmachen“

Berlin

Vor dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig übt der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans Kritik an Friedrich Merz, der als Herausforderer der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gilt. Und er erwartet einen starken AKK-Auftritt.

HANS Seine Äußerungen im Vorfeld des Parteitages waren teilweise überzogen. Etwa die Kritik an der Bundesregierung. Auch Merz sollte zur Kenntnis nehmen, dass die Koalition Zweidrittel aller Vorhaben bereits abgearbeitet hat. Zu diesen Erfolgen sollte er sich bekennen. Das würde allerdings nicht nur ihm, sondern auch allen in der Koalition gut zu Gesicht stehen.

HANS Wir haben es in wenigen Monaten geschafft, die Frage zu beantworten, was passiert personell in der CDU nach der Ära Merkel. Wir sind jetzt breit aufgestellt und haben Köpfe, die für unterschiedliche Themen stehen. Diese Auswahl zu haben, ist ein Wert an sich.