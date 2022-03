Über Benzinpreise, Atomkraft und Selenskyj-Vergleiche : „Für viele ist die Grenze der Belastbarkeit erreicht“: Tobias Hans im Interview nach seinem viel kritisierten Video

Interview Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hat mit seinem Wut-Video vor einer Tankstelle für Wirbel gesorgt. Er bleibt dabei: Ein Senkung des Benzinpreises sei möglich, und zwar um derzeit 53 Cent, so Hans. Die Bundesregierung müsse endlich handeln.

Hans Nein, das ist eine Unterstellung. Meine Absicht war das mit Sicherheit nicht. Ich finde es unsäglich, das Leid der Menschen in der Ukraine und die tapfere Rolle von Präsident Selenskyj in irgendeiner Form damit in Verbindung zu bringen. Das Video entstand spontan, als ich morgens an einer Tankstelle vorbeifuhr und die Spritpreise sah. Im Übrigen hatten mir auch am Abend zuvor Industriearbeiter in einem Gespräch bestätigt, dass sie jetzt an ihre Belastungsgrenze kommen.