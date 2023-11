Parteien Saar-CDU-Chef Toscani fordert Rücktritt der Ampel

Angesichts der Verwerfungen um die Haushaltspolitik sieht auch CSU-Chef Markus Söder die Regierungsfähigkeit der Ampel massiv in Frage gestellt. „Die Ampel ist völlig plan- und kopflos“, sagte Söder vor einer CSU-Delegiertenversammlung in Nürnberg. Er sieht Deutschland in einer schweren Staatskrise. „Diese Regierung hat abgewirtschaftet“, so Söder. „Im Grunde genommen haben wir eine Regierung, die nur noch taumelt. Und deswegen muss man jetzt abwarten, ob sie sich überhaupt wieder fangen kann, ob sie überhaupt noch stabil regieren kann“, sagte Söder.