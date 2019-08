CSU-Chef Söder plant Verbot bei Einlagen von Kleinsparen : Saar-Geldinstitute sehen noch von Strafzinsen ab

Saarbrücken/Berlin Bundesweit suchen Banken neue Erlös-quellen. Die Politik will Kleinsparer aber vor Negativzinsen schützen.

VVB-Vize-Vorstandschef Edgar Soester warnt allerdings: „Inwieweit man diese Vorgehensweise dauerhaft durchhalten kann, hängt von den künftigen Schritten der EZB ab.“ So hat die Andeutung von EZB-Chef Mario Draghi, die Strafzinsen von derzeit 0,4 Prozent möglicherweise zu erhöhen, die Politik alarmiert. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder forderte bereits am Donnerstag ein gesetzliches Verbot von Negativzinsen auf Kleinsparer und kündigte eine Bundesratsinitiative an. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will nun prüfen lassen, ob dies rechtlich möglich ist.