„Geht wählen. Die Nazis können nur gewinnen, wenn wir nicht mehr wählen gehen“ Rund 13 000 Menschen bei Demo gegen Rechts im Saarland – Proteste in ganz Deutschland

Am Sonntag waren in München laut Polizei bei einer Demonstration rund 80 000 Menschen unterwegs - die Veranstaltung wurde wegen des großen Andrangs aus Sicherheitsgründen abgebrochen. In Nürnberg kamen laut Polizei am Samstag etwa 15 000 Menschen zur Demonstration - der Veranstalter sprach von mindestens 20 000 Menschen. Sprechchöre riefen: „Ganz Nürnberg hasst die AfD!“ In Würzburg zählte die Polizei bis zu 3000 Menschen, in Aschaffenburg etwa 800. In Bamberg nahmen unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ laut Polizei rund 6000 Menschen teil.