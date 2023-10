Sicherheitslage in Deutschland Rufe nach Verboten von Hamas-Unterstützern werden lauter

Seit am Mittwoch zwei Brandsätze in Richtung einer Synagoge in Berlin flogen, hat die Frage nach der Sicherheit für in Deutschland lebende Juden weiter an Brisanz gewonnen. Die Molotowcocktails wurden rechtzeitig unschädlich gemacht, es gab keine Verletzten. Und doch stellt der Angriff eine weitere Eskalation der Lage dar. Seit Beginn des blutigen Massakers der islamistischen Terrororganisation Hamas gegen Israel vor inzwischen 14 Tagen kam es mehrfach zu pro-palästinensischen Demonstrationen, bei denen die Hamas immer wieder glorifiziert wurde. Nicht nur in Berlin häufen sich die Ausschreitungen, bei denen Mülltonnen brennen, Steine und Flaschen fliegen und die Polizei mit Wasserwerfern vorgeht, wie etwa in Frankfurt am Main.