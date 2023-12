Ausgleich für steigenden CO2-Preis Rufe nach schneller Umsetzung des Klimagelds werden laut

Unter Parlamentariern macht sich Ungeduld breit, auch in den Ampel-Fraktionen. „Das Klimageld muss kommen“, sagt Ingrid Nestle, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag unserer Redaktion. „Zusammen mit dem CO2-Preis ist es der gerechte Weg, Geringverdiener deutlich zu entlasten, während Reiche für die sehr viel krasseren Klimafolgen ihres Lebensstils mehr in den Topf einzahlen“, betont die Grünen-Politikerin. Auch der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Olaf in der Beek, versichert, dass die FDP das im Koalitionsvertrag vereinbarte Klimageld „mit Nachdruck“ fordere. Nachdem Bundesfinanzminister Christian Lindner bis Ende kommenden Jahres einen Auszahlungsmechanismus auf die Beine gestellt haben werde, „wollen wir eine Auszahlung an die Bürgerinnen und Bürger ab dem Jahr 2025 erreichen“, sagt der FDP-Mann.