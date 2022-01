Rückzug von Unionsfraktionschef Brinkhaus : Ein richtiger Schachzug

Meinung Berlin Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat seinen Rückzug zugunsten des neuen CDU-Chefs Friedrich Merz angekündigt. Warum das ein kluger, wenn auch schmerzvoller Schritt ist.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die Reißleine gezogen. Der CDU-Politiker aus Ostwestfalen kündigte am Donnerstagabend in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten seinen Rückzug an. Brinkhaus schlägt vor, den neuen Fraktionschef am 15. Februar zu wählen, in der nächsten regulären Sitzungswoche des Bundestages. Dass die Unionsabgeordneten für Merz stimmen, gilt als sicher.