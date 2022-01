Energie : Roth: „Grünes Label“ für Atom und Gas nicht abzuwenden

Berlin Die EU-Kommission will Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke übergangsweise als klimafreundlich einstufen. Aus Berlin gibt es Kritik. Doch der SPD-Politiker Michael Roth rechnet nicht mit einer Abkehr.

Mit Blick auf einen Vorschlag der EU-Kommission, wonach Investitionen in Atom- und Gaskraftwerke übergangsweise als klimafreundlich eingestuft werden können, sagte der SPD-Politiker der „Bild am Sonntag“: „Deutschland setzt sich für mehr Mehrheitsentscheidungen in der EU ein. Das bedeutet dann aber auch, dass wir im Falle des Falles anerkennen müssen, dass wir bei einigen Entscheidungen keine Mehrheit für unsere Position haben.“ Roth fügte hinzu: „So ist eben Demokratie!“ In der Taxonomie-Debatte sehe er nicht, „wie sich das noch abwehren ließe“. Die Einstufung, über die in den vergangenen Wochen heftig gestritten wurde, ist auch als „Taxonomie“ bekannt.