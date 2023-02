Rot-Grün-Regelung für Nordirland : Zwei letzte Haken hinter dem Brexit

Der britische Premier Rishi Sunak und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag im Fairmont-Hotel in Windsor. Foto: AP/Dan Kitwood

Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt es „historisch“, Premier Rishi Sunak sieht einen „echten Durchbruch“. Doch in Brüssel gibt es auch skeptische Stimmen zum neuen Rahmen für das Nordirland-Protokoll.

Was jahrelange harte Verhandlungen zwischen London und Brüssel nur immer komplizierter gemacht hatten, haben Ursula von der Leyen und Rishi Sunak an diesem Montagnachmittag binnen weniger Stunden - und nach wochenlangem intensivem Vorlauf - in Richtung Lösung bewegt. Das heftig umstrittene Nordirland-Protokoll hat einen „Rahmen“ bekommen, der die gegenseitigen Interessen in passable Bahnen lenken soll. Dafür erfanden die EU-Kommissionspräsidentin und der britische Premier für den Warenverkehr nach Nordirland zwei Wege: einen grünen für alles, was unkontrolliert im Norden bleibt, einen roten für alles, was kontrollanfällig in den Süden und damit in die EU weitergereicht werden soll.

Damit Sunak die Zusatzvereinbarung von Windsor als „echten Durchbruch“ und von der Leyen als „historisch“ feiern konnten, waren klimatische Veränderungen nötig. Brexit-Premier Boris Johnson hatte sich als harten Aussteiger feiern lassen und damit das Misstrauen über wort- und vertragsbrüchige Briten bei der EU immer weiter angefacht. Das Verhältnis war derart vergiftet, dass der Amtsantritt von Sunak alleine noch nicht für einen Neuanfang reichte. Den lieferten erst die Erfahrungen, die von der Leyen und Sunak vor Monaten machten, als sie darüber berieten, wie sie die europäische und britische Ukraine-Hilfe optimieren können. Sie erlebten, dass man durchaus vertrauensvoll miteinander umgehen kann - und verabredeten, den gemeinsamen Blick nach Osten auch mal auf ein Problem im Westen zu lenken.

So deuteten sie es jedenfalls als Montagnachmittag in Windsor an - ohne zu verschweigen, dass es durchaus schwierige Phasen in den Verhandlungen gegeben habe, es oft „ernst“ zur Sache gegangen sei. Dass ein Durchbruch bevorstehen könnte, hatte sich seit Tagen abgezeichnet. Allerdings wollten beide Seiten die mögliche Verständigung nicht gefährden und blieben dabei, die Details äußerst vertraulich zu lassen. Die EU-Kommissare erfuhren erst am Montag um 16 Uhr, um was es nun konkret gehen soll. Sunak informierte das Unterhaus am Abend darüber.

Sunak steht unter einem besonderen Druck. Denn Johnson arbeitet längst an einer Rückkehr ins Amt, könnte einmal mehr das Nordirland-Protokoll dazu benutzen, die Reihen der Harter-Brexit-Anhänger hinter sich zu versammeln. Dabei geht es um einen großen Webfehler bei allen Entwürfen eines nur scheinbar einfachen Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU. Denn auf der einen Seite wollten die Briten radikal raus aus der EU - mit allen (Kontroll-)Konsequenzen, die das für den bislang freien Austausch von Menschen, Gütern und Geld im EU-Binnenmarkt bedeutet. Zugleich wollten sie auf der anderen Seite keine neuen Grenzkontrollen zwischen Nordirland (ausgetreten) und Irland (dringeblieben). Das Nordirland-Protokoll setzte darauf, dass die Briten der EU wahrheitsgemäße Daten liefern. Die blieben sie indes schuldig.

Die Sache spitzte sich auch innenpolitisch zu, als die Nationalisten ihre Beteiligung an einer Koalition eben wegen des Nordirland-Protokolls verweigerten und Nordirland damit praktisch unregierbar werden ließen. Gleichzeitig wuchs die Besorgnis, dass Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland das nach vielen Jahren blutigen Bürgerkriegs erreichte Karfreitagsabkommen von 1998 durchlöchern oder gar zerstören könnten.

Sunak hob am Nachmittag das hervor, was die Menschen in Nordirland am meisten wünschten: Alles, was in den Lebensmittelregalen in England angeboten wird, soll zugleich auch in Nordirland verfügbar sein. Gleiches soll für Medikamente in Krankenhäusern und Apotheken gelten. Dieselben Erleichterungen gelten zudem für Pflanzen und Saatkartoffeln, für Haustiere und Alkohol. „Hunderte von Bescheinigungen und Zertifikaten“, so der Premier, würden damit auf dem „grünen Weg“ nach Nordirland wegfallen. Die Verbraucher müssten auch für Pakete und Päckchen keine Zollpapiere mehr ausfüllen.

Für Waren, die über Nordirland nach Irland und damit in den EU-Binnenmarkt kommen, gelten andere Vorschriften. Sie beziehen sich auf einen „roten Weg“, der durch intensiven Einsatz von IT-Systemen beherrschbar sein soll. Brisant blieb daneben bislang, wann bei Streitfällen der Europäische Gerichtshof eingeschaltet werden kann und soll. Die Briten wollen sich direkt oder indirekt keinem EU-Recht mehr unterwerfen. Nun soll das nordirische Parlament eine „Bremsfunktion“ bekommen; zudem sollen alle verfügbaren anderen Institutionen bei der Konfliktklärung eingeschaltet werden, bevor ein Streit Richtung Luxemburg getragen wird.

