Nach Bürgerschaftswahl : Rot-Grün sondiert in Hamburg

Hamburg Die Spitzen von SPD und Grünen in Hamburg haben bei einem ersten Sondierungsgespräch am Freitag über die Grundlagen ihrer Zusammenarbeit gesprochen. „Wir haben uns nicht über Einzelheiten unterhalten, sondern über die Grundfragen, die wir gemeinsam vereinbaren wollen“, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an das Gespräch.

