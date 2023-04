SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich Heizungstausch-Debatte: „Die Kommunikation der Ampel war anfangs grottenschlecht“

Interview | Berlin · Es kehrt keine Ruhe ein in Sachen Heizungstausch. Der SPD-Fraktionschef dringt auf weitreichende Änderungen am geplanten Gesetz. In einem Bereich sieht Mützenich große Versäumnisse, die den Heizungstausch erschweren könnten.

29.04.2023, 05:00 Uhr

Eine Wärmepumpe der Firma Vaillant. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Von Jan Drebes

Herr Mützenich, derzeit wird viel über die Pläne zum Heizungstausch diskutiert. Sind Sie zufrieden mit dem Entwurf der Bundesregierung?