Wirtschaftsminister und Vizekanzler Habecks Comeback nach einem Jahr des Falls

Analyse | Berlin · Robert Habeck hat in diesem Jahr viel Vertrauen verspielt und an Beliebtheit eingebüßt. Nun tritt der Grüne auffällig oft in seiner Rolle als Vizekanzler in Erscheinung, auch bei Themen, die nicht in seine Zuständigkeit fallen. Das ist kein Zufall.

13.11.2023 , 16:00 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Kabinett. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Von Jana Wolf