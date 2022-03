Energiesicherheit : Raus aus Russlands „Klammergriff“: Habeck sieht Erfolge für mehr Energiesicherheit

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat „erste wichtige Etappenziele“ auf dem Weg hin zur Energieabhängigkeit von Russland beschrieben. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Deutschland will sich schnell unabhängig machen von russischen Energielieferungen. In den knapp vier Wochen seit Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine sieht Wirtschaftsminister Robert Habeck wichtige „Etappenziele“ erreicht. Doch gerade beim Gas ist der Weg kompliziert. Die Opposition drückt aufs Tempo.

Weiterleiten Drucken Von Jana Wolf

Auf dem Weg zur deutschen Energieunabhängigkeit von Russland hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erste Erfolge verkündet. Man habe wichtige Etappenziele erreicht, „um uns aus dem Klammergriff der russischen Importe zu lösen“, sagte Habeck am Freitag in Berlin. Fortschritte sieht Habeck vor allem bei Kohle und Öl: Bei der Kohle sei die Abhängigkeit von russischen Importen von bisher 50 auf nun 25 Prozent reduziert worden, beim Öl von 35 auf nun 25 Prozent. „Das sind Verträge, die gekündigt oder nicht verlängert wurden und mit neuen Anbietern neu geschlossen wurden“, erläuterte der Minister. Er sprach von „erheblichen Erfolgen“ in den knapp vier Wochen seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und von einer „großen Gemeinschaftsleistung“ zusammen mit Energieunternehmen.

Bis etwa zum Ende des Sommers könne Deutschland komplett auf russische Kohle verzichten, sagte Habeck. Beim Öl würden die russischem Importe bis zum Sommer halbiert werden können. All diese Zwischenziele hat das Ministerium in einem „Fortschrittsbericht Energiesicherheit“ festgehalten.

Auch bei der Loslösung von russischen Gaslieferungen sieht Habeck Fortschritte, allerdings ist hier der Weg deutlich komplizierter. Bisher bezog Deutschland 55 Prozent seines Gases aus Russland, inzwischen sind es 40 Prozent. Um den Anteil weiter zu senken, wird Deutschland künftig mehr Flüssiggas (LNG) beziehen müssen. Doch es fehlt noch an der dafür notwendigen Infrastruktur. Zudem war der Markt der deutschen Gasspeicher, von denen mehrere der russische Gasriese Gazprom betreibt, bisher völlig dereguliert. Um das zu ändern, hat der Bundestag am Freitag ein Gesetz zur nationalen Gasreserve beschlossen, das verbindliche Füllstände vorschreibt. Das Gesetz soll zum 1. Mai in Kraft treten und gefüllte Gasspeicher bereits für die nächste Heizperiode sicherstellen.

Um künftig LNG-Lieferungen in Deutschland anlanden zu können, will die Bundesregierung entsprechende Terminals an der Küste bauen. Bisher waren vor allem Anlandepunkte im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel und im niedersächsischen Wilhelmshaven im Gespräch. Der Fortschrittsbericht des Ministeriums sieht nun drei schwimmende LNG-Terminals vor. Die Vertragsverhandlungen der Energieunternehmen RWE und Uniper zur Anmietung dieser Terminals seien auf der Zielgeraden, heißt es im Bericht. Mögliche Standorte an der Nord-und Ostsee würden derzeit geprüft, an denen die Schwimmterminals „teilweise schon für den Winter 2022/23“ zum Einsatz kommen könnten. Durch die neuen LNG-Kapazitäten könne das Gas aus Russland „zu einem guten Teil“ ersetzt werden.

Der CDU-Vizevorsitzende Andreas Jung forderte noch mehr Tempo. „Die Flüssiggas-Infrastruktur muss mit Turbo-Verfahren ausgebaut werden. Und es muss sicher gestellt werden, dass verfügbare Kapazitäten auch tatsächlich genutzt werden“, sagte der klima- und energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion unserer Redaktion. Aus diesem Grund stimme die Union dem Gasspeichergesetz im Bundestag zu. „Solange Gazprom Einfluss auf rund 20 Prozent der deutschen Gasspeicher hat, richtet es der Markt alleine eben nicht“, so Jung.

In der Ankündigung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Zahlungen für Energielieferungen künftig nur noch in Rubel zu akzeptieren, sieht Habeck einen klaren Vertragsbruch. Zur Gefahr eines möglichen Lieferstopps von russischer Seite wollte sich Habeck nicht äußern. Spekulationen darüber würden sich verbieten, sagte er. Es sei klug, wenn sich die „Sanktionsgemeinschaft“ der europäischen Staaten und der USA in dieser Frage abstimmen. „Darin besteht Kraft.“

CDU-Vize Jung pochte auf eine konsequente Haltung der Bundesregierung und eine gemeinsame europäische Linie. „Es muss unbedingt bei der Sanktionierung der russischen Zentralbank bleiben. Eine Woche nach der eindrucksvollen Rede von Wolodymyr Selenskyj im Bundestag dürfen wir das auf keinen Fall selbst aufweichen, damit für Gas aus Russland der Rubel nach Moskau rollen kann“, sagte Jung. Das sei eine Frage der Glaubwürdigkeit.

21.03.2022, Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi: Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, besucht eine großflächige Solaranlage in der Nähe vom nachhaltigen Städtebauprojekt Masdar City. Die Stadt im Emirat Abu Dhabi beherbergt den Hauptsitz der Internationalen Organisation für Erneuerbare Energien (IRENA). Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck ist zu einem dreitägigen Besuch am Persischen Golf. In Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) führt er zahlreiche Gespräche über mögliche Energieimporte aus den Golf-Staaten. Als Folge des Ukraine-Kriegs will Deutschland seine Abhängigkeit von russischen Energieimporten verringern. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka