Debatte um Entlastungen für die Wirtschaft Kein gemeinsamer Nenner zwischen Habeck und Lindner

Das wiederum rief FDP-Chef Lindner auf den Plan, der sich gegen Steuerentlastungen auf Pump stemmt. Eine höhere Verschuldung, wie sie SPD und Grünen vorschwebt, würde die Zinslast vergrößern. „Wir würden unseren Haushalt rasch strangulieren“, warnte er im „Handelsblatt“. Der Finanzminister will aber rasch ein „Dynamisierungspaket“ auflegen. Ein Konzept dafür könne bereits im Jahreswirtschaftsbericht 2024 stehen, den Habeck am 21. Februar vorlegen wird. Lindner wirbt für ein Wachstumschancengesetz, das wieder das volle Volumen von sieben Milliarden Euro erreicht. Zudem will er den Solidaritätszuschlag für Unternehmen abschaffen. Das würde die Wirtschaft zusätzlich um gut zwölf Milliarden Euro 2025 entlasten. Der Vorteil der Soli-Abschaffung wäre, dass die Länder nicht mitreden dürften. Lindner will die Einnahmeausfälle durch neue Einsparungen gegenfinanzieren. Schon jetzt klafft im Etat 2025 aber ein Loch in zweistelliger Milliardenhöhe. Durch die Soli-Abschaffung würde die Konsolidierungsaufgabe nochmals größer, räumte Lindner ein. Eine Aufgabe, der sich SPD und Grüne nicht stellen wollen.