Weitere Waffenlieferungen an die Ukraine Hilfe made in Germany

Selenskyj will neben Wiederaufbauhilfe vor allem eines: Waffen und Munition. Dass ein vertrauliches Gespräch zwischen Selenskyj und ihm dann offenbar wenig vertraulich mitgeschnitten und eine Passage daraus öffentlich wurde, in der Habeck sich „tief beschämt“ über das Tempo deutscher Waffenlieferungen geäußert hatte, wollte er nicht weiter kommentieren. Der Grünen-Politiker hätte, wenn er nur gekonnt hätte, der Ukraine schon lange und in großem Umfang geliefert, was diese seit Monaten dringend braucht: Waffen, Großgerät, Munition und Ersatzteile. Im Mai 2021 – in Berlin regierte noch die große Koalition von Union und SPD unter Führung von Bundeskanzlerin Angela Merkel – kehrte Habeck tief beeindruckt von einem Besuch an der sogenannten „Kontaktlinie“ in der umkämpften Ostukraine zurück. Der Grünen-Politiker, da noch in der Opposition, forderte die Lieferung von Defensivwaffen für die Ukraine und erntete Kopfschütteln. Nicht wenige hielten ihn damals für einen Hasardeur – oder für naiv.