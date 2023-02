Neues Gutachten des wissenschaftlichen Beirats : Ökonomen sehen Habeck bei Klimastrategie auf dem falschen Weg

Nach einem anstrengenden, zweitägigen Besuch in Washington saß Vize-Kanzler Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch schon wieder im Bundeskabinett. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Die Berater von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) raten ihm von den geplanten teuren Klimaschutzverträgen mit der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie ab. Es gebe eine Alternative, wie die Industrie bis 2045 auf den Pfad hin zur Klimaneutralität gebracht werden könne, die effektiver und günstiger ist.

Regierungsberater sehen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in der Klimaschutzpolitik auf dem falschen Weg: In einem Gutachten fordern sie Habeck auf, noch umzusteuern und ein zentrales Instrument seiner Klimastrategie weitgehend zu verwerfen. Statt in erster Linie auf sogenannte Klimaschutzverträge für die besonders energieintensive Stahl-, Chemie- und Zementindustrie zu bauen, solle Habeck lieber auf sogenannte „grüne Leitmärkte“ setzen. Dabei würde der Staat der Industrie die gesetzliche Auflage erteilen, für ihre Produkte eine bestimmte Menge „grünen Stahls“ zu verwenden – Stahl, der mit Wasserstoffenergie statt mit fossiler Energie hergestellt wurde.

Die Verträge hätten aber insgesamt zu viele Nachteile, kritisierten die Ökonomen. „Klimaschutzverträge sind ein tiefer Eingriff des Staates in den Markt und mit einer Reihe von Problemen verbunden“, heißt es in dem Gutachten des wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministers. Die Verträge seien sehr teuer, weil der Staat immer einen erheblichen Informationsnachteil gegenüber der Industrie habe, den diese in den Vertragsverhandlungen ausspielen könne. „Sie bedeuten einen tiefgreifenden Eingriff des Staates in die Produktionsentscheidungen der Unternehmen. Weil der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, kann das mit erheblichen Effizienzverlusten und Finanzierungsrisiken verbunden sein.“ Niemand wisse heute, wann die Kosten künftig sinken würden.