Robert Habeck im Nahen Osten Habeck im Oman: Gute Absichten mit einem großem Haken

Umso mehr entsteht der Eindruck, dass der Vizekanzler nicht nur über die Vernichtung sprechen, sondern auch eine Geschichte des Aufbruchs erzählen will. „Shape your future, shape the world“ – „Gestalte deine Zukunft, gestalte die Welt“. Habeck greift in seiner Rede in der GUtech das Motto auf, das sich die Studierenden selbst gegeben haben. Man habe die Möglichkeit, Dinge anders zu machen, als man sie bisher gemacht habe, sagt Habeck etwa mit Blick auf neue Formen der Energiegewinnung. Es sei keine „easy peasy“ Zeit, sondern eine Zeit von Krisen und Kriegen. Und es gebe mit der Klimakrise noch eine „strukturelle Krise“. Die Zukunft zu gestalten bedeute, die Zukunft für nächste Generationen zu verteidigen. Es ist ein Mutmacher-Appell an die Studierenden, aber wohl auch an die anwesenden Vertreter von Politik und Wirtschaft, in deren Verantwortung der Wandel hin zu einer grünen Wirtschaft liegt.