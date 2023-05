Neue Vorwürfe nach der Trauzeugen-Affäre Robert Habeck entlässt umstrittenen Staatssekretär Patrick Graichen

Habeck und Graichen bezeichneten den Vorgang als Fehler, Schäfer verzichtete auf den Posten, das Besetzungsverfahren wird neu aufgerollt und der Minister hielt an seinem Staatssekretär fest. Er strengte allerdings weitere dienstrechtliche Überprüfungen an – und wurde dabei fündig. So habe Graichen im November 2022 eine Liste mit „Projektskizzen“ gebilligt. Bei einer davon sei es um ein Vorhaben des Landesverbands Berlin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegangen mit einer Summe von knapp 600.000 Euro. Der Haken: Graichens Schwester Verena ist Vorstandsmitglied beim BUND Berlin und war bis Mai 2022 sogar dessen Vorsitzende. Das Projekt sei als förderwürdig eingestuft worden, eine finale Entscheidung damit nur noch Formsache gewesen. Geld sei aber noch nicht geflossen, sagte Habeck. Der Vorgang hätte Graichen weder vorgelegt werden dürfen, noch hätte er ihn abzeichnen dürfen. Es handle sich um einen Verstoß gegen die internen Verhaltensregeln.