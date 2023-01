Maritime Wirtschaft : Ein Bayer wird Koordinator der Seeleute

Berlin Wirtschaftsminister Robert Habeck hat eine Leerstelle gefüllt: Nachdem die maritime Koordinatorin der Bundesregierung ins Landwirtschaftsministerium gewechselt ist, übernimmt nun ihr Parteifreund Dieter Janecek den Job. Die Erwartungen der maritimen Wirtschaft an den Mann aus München sind groß.

Janecek sitzt seit 2013 im Bundestag, das Direktmandat in seinem Münchener Wahlkreis verpasste er 2021 nur knapp. In der bayerischen Landeshauptstadt wird sein Name mit der Verkehrswende in Verbindung gebracht: Der Vater von drei Kindern ist fürs „Recht auf saubere Luft“ sogar vor Gericht gezogen. Zudem war er maßgeblich am Bürgerentscheid gegen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen beteiligt. Doch Janecek, der von 2008 bis 2014 Landesvorsitzender der Grünen in Bayern war, ist dem „Realo“-Lager des pragmatischen Parteiflügels der Grünen zuzuordnen.