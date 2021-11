Coronavirus : RKI rät auch Geimpften vor Besuch bei Älteren zum Test

Berlin Unnötige Kontakte zu anderen Menschen reduzieren und vor einem nötigen Besuch bei der Oma ein Coronatest - dazu ruft das RKI nun selbst Geimpfte auf.

Die Zahl der Infektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner ist erneut in allen Altersgruppen deutlich gestiegen. Den höchsten Wert hatten in der vergangenen Woche die 10- bis 14-Jährigen mit 718 gemeldeten Neu-Infektionen. Eine Woche zuvor waren es 416. Es folgten die 5- bis 9-Jährigen mit 625 (Vorwoche 350) und die 15- bis 19-Jährigen mit 467 (Vorwoche 305). In Schulen wird besonders häufig getestet.