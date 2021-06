RKI-Chef Wieler im Interview : „Wir brauchen mehr als 80 Prozent zwei Mal Geimpfte“

Die Pandemie hat ihn in den Fokus gerückt: Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI). Die dritte Corona-Welle sei in Deutschland inzwischen überwunden, sagt der 60-Jährige im Interview. Dennoch gelte es weiter, die AHA-Maßnahmen zu beherzigen. An Schulen sollte nach RKI-Ansicht sogar bis zum Frühjahr weiter getestet und Maske getragen werden. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Der Chef des Robert-Koch-Instituts über die Gefahr von Corona-Varianten, Impfungen für Kinder und das EM-Finale in Großbritannien.

Von Jana Wolf

Die bundesweiten Inzidenzen liegen beruhigend niedrig, doch die gefährlichere Delta-Variante ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, spricht über die Gefahr einer vierten Corona-Welle, bessere Impfangebote und den Schutz an Schulen. Und er findet klare Worte zu Fans in Fußball-Stadien.

Herr Wieler, rechnen Sie damit, dass sich die Infektionslage noch im Sommer wieder verschärft?

WIELER Zuerst einmal möchte ich festhalten, dass wir die dritte Welle überwunden haben. Der weitere Verlauf hängt von unser aller Verhalten ab und von der Frage, ob wir die AHA+L-Maßnahmen beibehalten. Vor allem in Innenräumen sollten wir weiterhin Mund-Nasen-Schutz tragen, die Kontakte reduzieren und Testangebote nutzten. Auch vom Impffortschritt hängt es ab, wann es wieder zu einem Anstieg der Zahlen kommt. Deshalb ist der Zeitpunkt schwer vorherzusagen. Sicher ist allerdings, dass es im Herbst und Winter wieder zu steigenden Zahlen kommt.

Wie hoch müsste der Anstieg ausfallen, dass Sie von einer vierten Welle sprechen?

WIELER Der Begriff der „Welle“ wurde nie eindeutig definiert, das kann man auch nicht. Das wird auch im Herbst schwer festzustellen sein, weil dann ein Großteil der Menschen geimpft sein wird. Wir wissen, dass deutlich mehr als 80 Prozent der Bürger mindestens zwei Mal geimpft sein sollte, damit wir diese Pandemie in Deutschland unter Kontrolle bekommen. Das werden wir aber nicht nur anhand der Zahlen der Krankheitslast berechnen können.

Was muss passieren, um eine Impfquote von mindestens 80 Prozent zu erreichen?

WIELER Die Impfbereitschaft ist momentan sehr hoch. Aktuelle Befragungen zeigen, dass sich über 80 Prozent der Menschen impfen lassen wollen. Das ist der Tatsache geschuldet, dass die Menschen sich vor der Krankheit schützen wollen, Impfkampagnen gefahren werden, und zum anderen sich bereits zeigt, wie wirksam die Impfungen sind. Der Covid-19 bedingte gesundheitliche Schaden in der Gesellschaft hat durch die Impfungen stark abgenommen. Aber was wir noch brauchen, sind mehr aufsuchende niedrigschwellige Impfangebote, gerade für Menschen, die nicht einfach zu erreichen sind oder keinen Hausarzt haben. Wenn die Impfung auch für Kinder empfohlen wird, sollte man auch an Schulen impfen. Wenn die Menschen nicht zur Impfung kommen, muss die Impfung zu ihnen. Es wird ohnehin so kommen, dass jeder Mensch in Deutschland eine Immunität hat – entweder durch Impfung oder durch eine Infektion.

Einige Bundesländer melden bereits einen starken Anstieg der Delta-Variante. Kommen wir mit den Impfungen schnell genug voran?

WIELER Es ist mittlerweile bekannt, dass die Delta-Variante einen höheren R-Wert hat als Alpha. Mit zunehmender Immunität in der Bevölkerung durch die Impfungen wächst der Druck auf das Virus, sich genetisch zu verändern und damit auch die Immunantwort zu umgehen. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die bisher zugelassenen Impfstoffe nicht gegen Delta wirken. Aber natürlich sind wir beunruhigt, weil ständig neue Varianten entstehen werden. Sie müssen schnell erkannt werden und dann die Kontaktnachverfolgung intensiv betrieben werden. Je niedriger die Inzidenzen sind, desto besser kann das den Gesundheitsämtern gelingen. Die Verbreitung wird aber durch die Basismaßnahmen eingeschränkt: Mund-Nasen-Schutz und Abstand hilft gegen alle Varianten. Das Ziel muss sein, so schnell wie möglich so viele Impfbereite wie möglich zu impfen.

Wie weit ist Delta in Deutschland aktuell schon verbreitet?

WIELER Wir liegen bei der Delta-Variante deutschlandweit inzwischen bei 15 Prozent. Das heißt, der Anteil hat sich seit dem letzten Bericht vor einer Woche etwa verdoppelt. Die Alpha-Variante hat sich entsprechend verringert und liegt nun bei rund 75 Prozent. Wir sehen also die erwartete Zunahme von Delta. Das bestätigt die bisherige Erkenntnis: Es war nie eine Frage, ob der Kreuzungspunkt kommt, an dem Delta die vorherrschende Variante wird, sondern nur wann.

Rechnen Sie mit einer niedrigen Impfbereitschaft unter Kindern und Jugendlichen?

WIELER Die Stiko hat die Impfungen grundsätzlich für alle Kinder freigestellt, aber explizit empfohlen wurde sie nur für Kinder mit Vorerkrankung. Das erhöht natürlich die Impfbereitschaft nicht. Sie hängt aber auch stark vom Infektionsgeschehen ab. Es werden vermehrt Fälle bei Kindern auftreten, schon jetzt sehen wir größere Ausbrüche der Delta-Variante in Schulen. Wenn bereits Geimpfte die positiven Wirkungen weitererzählen, wird sich auch dieser kommunikative Effekt niederschlagen. Natürlich ist das Thema sehr emotional. Aber gerade bei Kindern müssen wir die Sicherheitsaspekte gesondert betrachten. Die Stiko wird das weiter beobachten und ihre Empfehlungen kontinuierlich anpassen, wenn die Datenlage über mögliche Nebenwirkungen bei Kindern besser ist.

Müssen an Schulen also alle Schutzmaßnahmen weiter gelten?

WIELER Ja. Wir empfehlen, dass in Schulen weiter getestet und Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das sollte bis zum nächsten Frühjahr so sein. Aus zwei zentralen Gründen: Zum einen wollen wir ja das Infektionsgeschehen niedrig halten, weil auch Kinder schwer erkranken können. Und zum anderen haben wir natürlich das Ziel, dass die Schulen offen bleiben.

Wie wohl ist Ihnen dabei, wenn Sie Fußballspiele vor Publikum im Stadion sehen?

WIELER Wenn es rein um den Infektionsschutz geht, bin ich darüber natürlich nicht glücklich. Aber das ist eine gesellschaftspolitische Abwägung. Im Münchner Stadion gibt es immerhin ein Hygienekonzept, das den Zugang nur für Geimpfte, Genesene oder Getestete erlaubt und auch die Anreise regelt. Aber wenn ich ein vollständig gefülltes Stadion sehe, dann habe ich dafür nicht viel Verständnis. Reisen von Fans kreuz und quer durch Europa sind für den Infektionsschutz natürlich nicht sinnvoll.

Ist es vertretbar, dass die EM-Abschlussspiele in Großbritannien stattfinden?