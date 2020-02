Lebensmittel-Preise : Das Dauer-Dilemma im Supermarktregal

Was tun gegen (zu) billige Lebensmittel? Staatliche Mindestpreise lehnen jedenfalls viele ab – auch die Kanzlerin. Foto: Getty Images/ iStockphoto/AHPhotoswpg

Saarbrücken/Berlin Faire Lebensmittel-Preise, faire Bedingungen für Bauern, mahnt die Kanzlerin die Handelsriesen. Der Weg dahin ist umstritten – auch im Saarland.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fatima Abbas und dpa Redakteurin Nachrichten/Politik

(SZ/dpa) Ein Doppelweck kostet zwischen 50 und 70 Cent. Der Landwirt verdient daran einen Cent. „Wenn man die Getreidepreise verdoppeln würde, würden wir zwei Cent verdienen“, sagt Landwirt Valentin Puhl von der Initiative „Land schafft Verbindung“ (LSV) im Saarland. Was er damit sagen will: Am Ende bleibt den Bauern oft so gut wie nichts. Erst recht nicht, wenn sie auch noch hohe Tierwohl- und Umweltstandards erfüllen sollen.

Das Dauer-Dilemma ist aber: Wenn die Landwirte mehr Geld bekommen sollen, müssen auch die Preise im Supermarkt steigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) weiß, dass nicht nur ein Akteur an diesem Tau zieht. An diesem Montag lud sie deshalb die Vertreter von Handel und Ernährungsindustrie nach Berlin. Sprach mit ihnen über Preise, forderte sie zu fairen Bedingungen für die Bauern auf. „Wir haben ein gemeinsames Interesse an einer starken regionalen Versorgung unserer Bevölkerung mit einheimischen Produkten“, sagte Merkel. Staatlich verordnete Mindestpreise für Lebensmittel seien aber der falsche Weg. Es gehe darum, Qualität zu gewährleisten und dafür zu sorgen, dass Landwirte „auskömmlich“ ihr Geld verdienten.

„Auskömmlich“ heißt für den saarländischen Bauernverband, dass die Erzeugerpreise auf Dauer bis zu 25 Prozent steigen, also die Preise, die der direkte Abnehmer an die Bauern zahlt. Beispiel Milch. „Wir müssten sieben oder acht Cent mehr pro Liter bekommen“, sagt Hauptgeschäftsführer Hans Lauer. Staatliche Mindestpreise für Lebensmittel hält er aber für nicht durchsetzbar. Ein weiteres Problem: Die Handelsketten sind mitunter lang. Zwischen Landwirt und Supermarkt liegen Ernährungswirtschaft, Großabnehmer, Molkereien oder Fleischverarbeiter. Auch mit ihnen müsste man verhandeln.

Das Treffen im Kanzleramt mit den Vertretern von Edeka, Aldi und Co. folgte auf einen „Agrargipfel“ im Dezember mit der Landwirtschaft. Hintergrund sind die anhaltenden Bauernproteste – von Saarbrücken bis Berlin. Gegen neue Umweltauflagen, aber auch gegen umstrittene Billigangebote. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) kündigte eine weitere Gesprächsrunde mit Handel und Landwirtschaft an. Außerdem solle eine „Beschwerdestelle“ entstehen, wo Erzeuger Dumpingpreise und Missstände künftig melden könnten. Eine „Kommunikationsallianz“ von Landwirten und Handel könne helfen, die Wertschätzung von Lebensmitteln ins Bewusstsein zu rücken.

Eine Wertschätzung, die sich nicht von heute auf morgen einstellen wird, sagt Saar-Bauernverbandschef Lauer. „Es ist menschlich, zum günstigeren Produkt zu greifen.“ Das Preisniveau für Fleisch, Obst, Gemüse und Co. muss aus seiner Sicht insgesamt steigen. Jonas Lonsdorfer, Geschäftsführer von Edeka Lonsdorfer in Saarbrücken, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Ich würde einen gesetzlichen Mindestpreis für Lebensmittel befürworten. Dann würden Verbraucher auch genau das zahlen, was die Lebensmittel wert sind.“ Eine Forderung, die dserzeit keine politische Mehrheit findet. Statt per Gesetz einen Preis festzulegen, setzt man in Berlin darauf, eine EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken so schnell wie möglich umsetzen. Dabei geht es etwa um kurzfristige Stornierungen verderblicher Ware oder darum, dass Lieferanten rechtzeitig bezahlt werden.

Auch die Verbraucherzentralen forderten faire Bedingungen für die Erzeuger. Viele Kunden wünschten sich hohe Standards und wären auch bereit, mehr zu zahlen. „Aktuell können sie die Qualität eines Produktes aber kaum erkennen, schon gar nicht am Preis.“ Deshalb seien verbindliche Kennzeichnungssysteme für Lebensmittel so wichtig.

Lebensmittelhandel_2018_in_Deutschland. Foto: SZ/Steffen, Michael