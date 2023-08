Vor der Kabinettsklausur in Meseberg Ringen um Einigung bei Kindergrundsicherung

Bundesfinanzminister Christian Lindner stellte eine rasche Einigung auf Eckpunkte in Aussicht. „Ich rechne damit, dass wir sehr kurzfristig eine Einigung über die Eckpunkte haben, was getan werden soll“, sagte der FDP-Chef im ZDF-„Sommerinterview“ in Berlin vor einer neuerlichen Verhandlungsrunde mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) am Sonntagnachmittag in Berlin.