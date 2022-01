Parteitag : Ricarda Lang zur neuen Grünen-Vorsitzenden gewählt (Bildergalerie)

Berlin Die Grünen im Bund haben eine neue Chefin - auch wenn das Online-Stimmergebnis noch per Briefwahl bestätigt werden muss. Ricarda Lang löst Annalena Baerbock ab.

Das Ergebnis muss noch per Briefwahl bestätigt werden, was bis zum 14. Februar geschehen soll. Die Grünen werden traditionell von einer Doppelspitze geführt. Der Außenpolitiker Omid Nouripour wollte neben Lang Parteichef werden, die Abstimmung darüber steht noch an.