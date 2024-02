Rüstüngskonzern Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Niedersachsen

„Viel zu lange ist Rüstungspolitik in Deutschland so betrieben worden, als ginge es dabei um einen Autokauf“, monierte Scholz. „Aber so funktioniert Rüstungsproduktion eben nicht! Wenn über Jahre hinweg nichts bestellt wird, dann wird auch nichts produziert.“ Umso wichtiger sei es, die Produktion jetzt zügig zu erhöhen. „Wir müssen weg von der Manufaktur - hin zur Großserien-Fertigung von Rüstungsgütern“, so Scholz. „Nur so kann nachhaltig geplant und beschafft werden. Nur so erreichen wir unser Ziel, die Bundeswehr wieder zu einer der leistungsfähigsten konventionellen Streitkräfte in Europa zu machen.“