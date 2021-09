Youtuber : Rezo veröffentlicht neues Video zur Klimapolitik

Berlin Der Mann mit den blauen Haaren ist zurück: In einem neuen Video widmet sich der Youtuber Rezo dem Thema Klimapolitik - und landet damit prompt wieder einen Netz-Erfolg.

Der Youtuber Rezo hat ein weiteres Video veröffentlicht. Es trägt den Titel „Zerstörung Teil 2: Klima-Katastrophe“. Darin wirft Rezo etlichen Parteien und Politikern - vor allem von CDU und CSU - vor, in Sachen Klimaschutz untätig zu sein.

„Wir werden in diesem Video [...] sehen, dass die aktuelle Regierung - also CDU und SPD - nicht nur in ihren eigenen Zielen scheitert, sondern auch verfassungswidrige Gesetze beschließt und sogar Fortschritt aktiv verhindert“, sagt er zu Beginn des Videos.